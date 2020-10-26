Зенитчики устроили грандиозные стрельбы под Астраханью - видео

Зенитчики устроили грандиозные стрельбы под Астраханью - видео
Фото: Olga Sokolova/Russian Look/www.globallookpress.com
Атаку противника одновеременно отражали С-300В4, Тор-М2 и Бук-М3

Российские зенитчики отразили массированный удар баллистических и крылатых ракет на полигоне Капустин Яр. Интересно, что в качестве мишеней использовался новейший комплекс "Адъютант", который может имитировать совершенное разные цели – от вертолета до крылатой ракеты.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на Минобороны, обстановка была максимально приближена к боевой, и в учениях задействовали сразу несколько видов ЗРК: С-300В4, Бук-М3, Тор-М2, а также боевые машины "Тайфун-ПВО" и ПЗРК "Верба".

В ведомстве уточнили, что впервые на полигоне провели групповой обстрел целей разного типа. При этом мишени "нападали" одновременно.


На видео, которое выложило Минобороны показано развертывание всех типов ПВО, а также пуски ракет практически из всех вышеупомянутых комплексов. Есть на кадрах и уничтожение мишени, что далеко не всегда есть на видеороликах с учений.

Что касается "Адъютанта", то этот комплекс изначально разрабатывался для обучения расчетов "Тор". И уже в ходе разработки выяснилось, что мишень может имитировать пять видов целей самолетного, вертолетного и ракетного типа, а также различные беспилотники, что в последнее время очень актуально. Мишени могут маневрировать и зависать в воздухе.

Александр ИЛЬИН

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