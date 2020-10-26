Советские зенитчики сбили второй американский U-2

Советские зенитчики сбили второй американский U-2
Фото: ru.wikipedia.org/
Но об этой работе С-75 "Нева" вспоминать не любят

Когда говорят об уничтожении американского разведчика U-2, обычно имеют в виду самолет Гари Пауэрса, сбитого под Свердловском в 1960 году. Тогда летчик спасся, и позже его обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля.

Однако через два с половиной года, 27 октября 1962 года или ровно 58 лет назад, советской ЗУР С-75 был уничтожен еще один U-2, и на этот раз пилот погиб, а мир оказался максимально близок в ядерной войне за всю историю его существования.

Речь идет о майоре Рудольфе Андерсоне, сбитом над кубинским городом Банес в разгар Карибского кризиса. Пилот погиб практически сразу, когда шрапнель от взорвавшейся беоголовки пробила его высотно-компенсирующий костюм.

По одной из версий, офицером наведения был лейтенант Алексей Ряпенко, который позже описал эти события в своей книге. Зенитчик рассказал, что U-2 поразили две ракеты, и после второго попадания самолет начал терять высоту. После этого Ряпенко качали на руках.

В интервью "Российской газете" Ряпенко сказал, что когда нажимал на кнопку "Пуск", практически ни о чем не думал, так как действия расписаны по секундам. Самолет схватили на экране локатора, его вела станция разведки. Затем U-2 подошел к зоне обнаружения, и его координаты были переданы зенитчикам.

По команде командира Ряпенко нажал "Пуск". Согласно одной из версий, приказ сбить самолет лично отдал командующий советскими войсками на Кубе генерал Плиев, согласно другой – его заместитель по ПВО.

В любом случае, молодой лейтенант не подозревал, что этот день станет одним из ключевых в Карибском кризисе. А сами зенитчики лишь ждали ответный удар в самое ближайшее время и были готовы умереть за СССР.

Андерсон летал над Кубой не просто так. В октябре 1962 года U-2 фотографировали советские ракеты на Острове Свободы. К 27 октября все было готово к вторжению США на Кубу. На юг страны, в штат Джорджия, была переведена 1-я танковая дивизия, и еще пять общевойсковых дивизий привели в состояние повышенной боевой готовности. B-47 и B-52 постоянно курсировали недалеко от Кубы, готовые в любой момент отправиться бомбить остров.

После "Черной субботы" начались переговоры между лидером СССР Никитой Хрущевым и США Джоном Кеннеди. Плиеву тогда на всякий случай запретили использовать зенитное оружие против американских самолетов.

27 октября назвали в США "Черной субботой". По приказу президента Кеннеди, майор Андерсон был посмертно награжден первым Крестом Военно-воздушных сил, медалью "За выдающуюся службу", "Пурпурным сердцем" и премией Чейни. 

Александр ИЛЬИН

Ответить:

новости партнеров

Кремль начал "ракетный торг" с США – эксперт

У Вашингтона не остается места для маневра после публичного сигнала из Москвы

Изменения выплат родителям: Путин отдал поручение правительству

Пока вопрос только прорабатывается

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей