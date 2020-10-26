Но об этой работе С-75 "Нева" вспоминать не любят

Когда говорят об уничтожении американского разведчика U-2, обычно имеют в виду самолет Гари Пауэрса, сбитого под Свердловском в 1960 году. Тогда летчик спасся, и позже его обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля.

Однако через два с половиной года, 27 октября 1962 года или ровно 58 лет назад, советской ЗУР С-75 был уничтожен еще один U-2, и на этот раз пилот погиб, а мир оказался максимально близок в ядерной войне за всю историю его существования.

Речь идет о майоре Рудольфе Андерсоне, сбитом над кубинским городом Банес в разгар Карибского кризиса. Пилот погиб практически сразу, когда шрапнель от взорвавшейся беоголовки пробила его высотно-компенсирующий костюм.

По одной из версий, офицером наведения был лейтенант Алексей Ряпенко, который позже описал эти события в своей книге. Зенитчик рассказал, что U-2 поразили две ракеты, и после второго попадания самолет начал терять высоту. После этого Ряпенко качали на руках.

В интервью "Российской газете" Ряпенко сказал, что когда нажимал на кнопку "Пуск", практически ни о чем не думал, так как действия расписаны по секундам. Самолет схватили на экране локатора, его вела станция разведки. Затем U-2 подошел к зоне обнаружения, и его координаты были переданы зенитчикам.

По команде командира Ряпенко нажал "Пуск". Согласно одной из версий, приказ сбить самолет лично отдал командующий советскими войсками на Кубе генерал Плиев, согласно другой – его заместитель по ПВО.

В любом случае, молодой лейтенант не подозревал, что этот день станет одним из ключевых в Карибском кризисе. А сами зенитчики лишь ждали ответный удар в самое ближайшее время и были готовы умереть за СССР.

Андерсон летал над Кубой не просто так. В октябре 1962 года U-2 фотографировали советские ракеты на Острове Свободы. К 27 октября все было готово к вторжению США на Кубу. На юг страны, в штат Джорджия, была переведена 1-я танковая дивизия, и еще пять общевойсковых дивизий привели в состояние повышенной боевой готовности. B-47 и B-52 постоянно курсировали недалеко от Кубы, готовые в любой момент отправиться бомбить остров.



После "Черной субботы" начались переговоры между лидером СССР Никитой Хрущевым и США Джоном Кеннеди. Плиеву тогда на всякий случай запретили использовать зенитное оружие против американских самолетов.

27 октября назвали в США "Черной субботой". По приказу президента Кеннеди, майор Андерсон был посмертно награжден первым Крестом Военно-воздушных сил, медалью "За выдающуюся службу", "Пурпурным сердцем" и премией Чейни.

