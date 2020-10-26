Баку вернул контроль над этим населенным пунктом, утраченным в 1993 году

Азербайджанские военные заняли город Кубатлы (Губадлы в вариации Баку) в Нагорном Карабахе. Эти данные подтвердил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"К сожалению, вчера поздно вечером в ходе боев противнику удалось занять Кубатлы и продвинуться по некоторым направлениям", – объявил Ованнисян во время сегодняшнего брифинга.

О переходе под контроль Баку Кубатлы заявил еще в воскресенье, 25 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает РИА "Новости".

Город располагается в 10 км от границы с Арменией. До вооруженного конфликта он был административным центром Губадлинского района Азербайджана. Баку потерял над ним контроль с 1993 года.

Ранее в понедельник стороны нарушили очередное перемирие, на этот раз объявленное в Вашингтоне.

