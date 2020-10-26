Курс рубля
- Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
- Россияне переходят на расчеты наличными
- Евро опустился ниже 90 рублей
Азербайджанские военные заняли город Кубатлы (Губадлы в вариации Баку) в Нагорном Карабахе. Эти данные подтвердил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
"К сожалению, вчера поздно вечером в ходе боев противнику удалось занять Кубатлы и продвинуться по некоторым направлениям", – объявил Ованнисян во время сегодняшнего брифинга.
О переходе под контроль Баку Кубатлы заявил еще в воскресенье, 25 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает РИА "Новости".
Город располагается в 10 км от границы с Арменией. До вооруженного конфликта он был административным центром Губадлинского района Азербайджана. Баку потерял над ним контроль с 1993 года.
Ранее в понедельник стороны нарушили очередное перемирие, на этот раз объявленное в Вашингтоне.
У Вашингтона не остается места для маневра после публичного сигнала из Москвы