После распада Советского Союза ВСУ не получили ни одного нового военного судна

Авиационная техника в парке украинских ВВС представляет собой самолеты, выпущенные от 1968 до 1991 года. Соответствующее заявление сделал командующий ВС ВСУ, генерал-полковник Сергей Дроздов.

По словам военнослужащего, техника устарела как морально, так и физически. Средний возраст военных транспортников – 52 года. А возраст истребителей разведывательной и истребительной авиацией находится в промежутке от 1981 до 1991 годов. Более того: с 1991 года украинские ВВС не получили ни одного нового судна.

Как признается Дроздов, парк поддерживается исключительно с помощью ремонта и модернизации. На территории Незалежной функционирует около десяти заводов по ремонту и обновлению самолетов советского образца. Правда, отмечает командующий, вечно так продолжаться не может: двигатели и агрегаты со временем разрушаются.

"Вполне вероятно, через десять лет наши самолеты будут неспособны справляться с поставленной задачей", – заявил Дроздов в интервью "РБК-Украине".

Командующий добавил, что ресурсов и опыта Незалежной на создание своего многофункционального истребителя явно не хватит. Проблем хватает и с зенитно-ракетной техникой – все комплексы российского производства, поэтому их модернизация – дело довольно сложное.

Ранее сообщалось, что Украина стала распродавать ИЛ-76ТД, так как власти посчитали невыгодным восстановление самолетов.