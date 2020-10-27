F/A-18 вооружат новейшими ракетами для защиты авианосцев

В ВМС США намерены решить проблему отсутствия дальнобойных ракет класса "воздух-воздух", которыми раньше были вооружены F-14 Tomcat. Эти истребители с помощью AIM-54 "Феникс" защищали авианосцы от советских бомбардировщиков Ту-22М, однако позже "Томкэты" сняли с вооружения, как и ракеты "Феникс".

Но теперь, как заявила директор офиса Пентагона по переходу к гиперзвуковым технологиям Джиллиан Басси во время своего выступления в Вашингтоне, для F/A-18 разработают крылатую гиперзвуковую ракету.

По ее словам, которые приводит РИА "Новости", военные заключили контракт с "Боингом" на создание двухрежимного гиперзвукового двигателя. При этом, поставки новой ракеты ожидаются в 2028 году, до этого времени, судя по всему, будут продолжаться испытания.

О том, что "Боинг" получил контракт на создание гиперзвуковой ракеты для F/A-18 ранее писал журнал The Drive. Сумма контракта пока составляет $30 млн, но в будущем расходы существенно вырастут, так как пока готовится только демонстратор.

Ракета будет оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем с технологией поддержки сверхзвуковой тяги (Supersonic Propulsion Enabled Advanced Ramjet). Ожидается, что скорость ракеты будет свыше 5 Махов.

В России гиперзвуковыми комплексами "Кинжал" вооружены перехватчики МиГ-31К, также ракета испытывается на Ту-22М. "Кинжал" еще называют воздушной версией "Искандера".