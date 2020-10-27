Турция укрыла свои F-16 от советских комплексов "Точка-У" в Азербайджане

Турция укрыла свои F-16 от советских комплексов "Точка-У" в Азербайджане
Фото: Yorick Jansens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Истребители перебросили на запад и оставили на случай вмешательства России

Турция перебросила свои F-16 из города Гянджа дальше на запад, а точнее на международный аэропорт Габала, так как истребители стали потенциальными мишенями вооруженных сил Армении, в частности, расчетов ОТРК "Точка-У".

Об этом пишет журнал The Drive, ссылаясь на снимки из космоса. Судя по фотографиям, еще 3 октября F-16 находились в Гяндже, а с 8 октября истребители уже были в Габале. Расстояние между этими двумя городами составляет 120 километров. Теоретически F-16 могут нанести удар по Нагорному Карабаху и из Габалы, однако все равно это лишние 240 километров и дополнительное топливо.

4 октября в непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что нанесли артиллерийский удар по Гяндже. В Баку тут же заявили, что был задействован ОТРК "Точка-У", хотя в Ереване эту информацию опровергли. Удары повторились 8, 11 и 17 октября. В свою очередь, в Баку опровергают уничтожение турецким F-16 штурмовика Су-25 ВВС Армении.

По версии The Drive, Турция решила оставить F-16 в Азербайджане как сдерживающий фактор против любого серьезного вмешательства извне, особенно со стороны России и Ирана. По данным американских журналистов, Москва уже использовала комплексы РЭБ "Красуха" для уничтожения азербайджанских беспилотников и поставляла эти системы в Армению. Правда, официально эта информация не подтверждена.

Армения и Азербайджан используют друг против друга оперативные тактические ракетные комплексы, причем Баку применяет LORA – израильскую систему, которая значительно точнее "Точки-У". 

Александр ИЛЬИН

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