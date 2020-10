Турция перебросила свои F-16 из города Гянджа дальше на запад, а точнее на международный аэропорт Габала, так как истребители стали потенциальными мишенями вооруженных сил Армении, в частности, расчетов ОТРК "Точка-У".

Об этом пишет журнал The Drive, ссылаясь на снимки из космоса. Судя по фотографиям, еще 3 октября F-16 находились в Гяндже, а с 8 октября истребители уже были в Габале. Расстояние между этими двумя городами составляет 120 километров. Теоретически F-16 могут нанести удар по Нагорному Карабаху и из Габалы, однако все равно это лишние 240 километров и дополнительное топливо.

4 октября в непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что нанесли артиллерийский удар по Гяндже. В Баку тут же заявили, что был задействован ОТРК "Точка-У", хотя в Ереване эту информацию опровергли. Удары повторились 8, 11 и 17 октября. В свою очередь, в Баку опровергают уничтожение турецким F-16 штурмовика Су-25 ВВС Армении.

