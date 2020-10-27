В Вашингтоне опасаются мобильных "Искандеров"

Российские ракеты 9M729, которые накануне президент Владимир Путин в своем заявлении пообещал не размещать в Калининградской области, если США не повезут в Европу ракеты средней дальности, может преодолеть расстояние от 500 до 5,5 тыс. километров. Об этом сообщил журнал The Drive со ссылкой на данные американской разведки. При этом точная дальность этой ракеты до сих неизвестна.

В ответ на неразмещение 9M729 Москва предложила отправить инспекторов из России, чтобы они проверили установки Мk-41 на возможность пуска из них крылатых "Томагавков". Ранее американские военные заявляли, что в варианте Mk-41, которые используют Aegis Ashore, отсутствуют компоненты управления огнем, необходимые для запуска крылатых ракет, и планов по их установке нет.

После выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США начали испытания "Томагавков" с применением сухопутных пусковых установок, а также разработали новую баллистическую ракету. Кроме того, Пентагон объявил о планах создания ракеты Precision Strike (PrSM) наземного базирования с дальностью до 1,5 тыс. километров.

The Drive пишет, что ранее США предлагали России проинспектировать Aegis Ashore в Европе, однако в Москве отказались. Что касается 9M729, то американские журналисты уверяют, что пусковая установка мобильна и ее можно легко перебросить в Калининград в любой момент.

Кроме того, ее внушительная дальность все равно позволит ей достать до той же Скандинавии или Восточной Европы. Однако есть шанс, что обе стороны могут попытаться заморозить развертывание ракет средней дальности на всем континенте.

Если же США откажутся, то у Москвы будет повод заявить, что Вашингтон отказывается от переговоров, и вся вина в эскалации ситуации в Европе лежит на американцах. Стоит отметить, что переброска "Искандеров" с9M729 из Калининграда туда и обратно стопроцентно будет зафиксирована на спутниковых снимках, и незаметно провернуть подобное вряд ли получится.