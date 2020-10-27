Американцы с украинцами сделали ракету на "Южмаше"

Американцы с украинцами сделали ракету на "Южмаше"
Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Первый пуск состоится на базе ВВС США

Американцы и украинцы в рамках совместного проекта Firefly Aerospace собираются до конца года запустить в космос новую легкую ракету-носитель Alpha. Работы ведутся в Днепре, причем Firefly Aerospace тесно сотрудничает с легендарным "Южмашем".

Как пишет Defense Express, в Днепре в проекте задействовано 140 специалистов, а всего – 340. Планируется, что Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова будет поставлять для ракеты камеры сгорания, агрегаты автоматики и турбонасосные агрегаты.

Новая ракета-носитель Alpha предназначена для вывода на низкую орбиту до тонны полезного груза, при этом стоимость запуска оценивается в $15 млн. Кроме того, в компании собираются сделать и среднюю ракету Beta, а также орбитальное транспортное средство (OTV) и даже лунный посадочный модуль Genesis для NASA.

Первый пуск Alpha запланирован на 22 декабря этого года на базе ВВС США Ванденберг. Как заявил основатель американского стартапа, исполнительный директор компании Том Маркусик в интервью CNBC, в данный момент завершается подготовка пусковой площадки. Маркусик подчеркнул, что на базе соблюдается жесткие требования безопасности, но это только увеличивает шансы удачного запуска Alpha.

Александр ИЛЬИН

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