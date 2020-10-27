Истребители пытаются "выманить" у США хитростью

Израиль не прекращает попытки купить у США истребители F-22, которые американцы не продают никому в мире.

Как сообщает газета Haaretz, израильтяне попросили продать им "Рэпторы" в том случае, если Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) все-таки заполучат F-35. Таким образом, на Ближнем Востоке восстановится баланс сил, однако на деле Израиль пытается лишь упрочить свое и так внушительное превосходство в воздухе.

Как пишет издание со ссылкой на источники в Минобороны Израиля, Иерусалим обратился к высокопоставленным американским чиновникам с просьбой устранить препятствия, мешающие продаже F-22. При этом официальных комментариев по этому поводу до сих пор нет.

Ранее Министры обороны США и Израиля Марк Эспер и Бени Ганц подписали в Вашингтоне соглашение "О сохранение стратегического превосходства Израиля на Ближнем Востоке". И теперь израильтяне надеются, что первыми в мире заполучат истребители F-22, разумеется, после ВВС США.

Стоит отметить, что F-22 больше производят. Вряд ли Пентагон будет продавать свои "Рэпторы" Израилю. Возможно только новое производство по контракту по примеру F-15QA для Катара.