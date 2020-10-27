В России назвали чушью жалобы о "страшном натиске" подлодок Северного флота

В России назвали чушью жалобы о "страшном натиске" подлодок Северного флота
Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин
У Москвы нет каких-то задач по нагнетанию обстановки в Северной Атлантике

В России назвали чушью свежие высказывания британских журналистов Daily Mail об "ужасающем натиске" российских подлодок в Северной Атлантике, которые якобы давно превзошли числом британские.

Как заявил в эфире радио Sputnik капитан 1-го ранга запаса Михаил Ненашев Россия стала отправлять в зону операций Королевского флота две-три субмарины вместо одной.

По его словам, никаких задач по сосредоточению вокруг британских территориальных вод нет, а в Атлантике российские подлодки находятся постоянно.

Тем не менее, по версии британского таблойда, Россия заново открыла базу с крылатыми ракетами, которые теоретически могут поразить военные объекты и корабли Великобритании. Речь идет о полигоне Панково на Новой Земле. До этого телеканал CNN сообщал, что российские специалисты собираются возобновить испытания ракеты "Буревестник".

Ранее глава Королевского флота адмирал Тони Радакин неоднократно заявлял, что активность подлодок ВМФ РФ в Северной Атлантике максимальная за последние 30 лет, и подобное происходило только во времена холодной войны. Немало хлопот британским морякам доставляют лодки проекта 971 "Акула" ("Щука-Б"), которые курсируют недалеко от побережья Великобритании. При этом капитаны субмарин якобы используют провокационную и опасную тактику.

Англичане опасаются, что российские подводники могут пройти незамеченными миновать фареро-исландский рубеж. А когда льды в Арктике подтают из-за глобального потепления, их примеру последуют и китайцы.

Александр ИЛЬИН

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