Погиб ребенок: Баку сообщает об ударе армянских сил по территории Азербайджана

Погиб ребенок: Баку сообщает об ударе армянских сил по территории Азербайджана
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике признали ранение министра

Баку заявил об ударе армянских сил по Бардинскому, Тертенскому и Геранбойскому районам. Бардинский район находится примерно в 50 километрах от города Гянджа, который также подвергался обстрелам.

Об этом пишет Минобороны Азербайджана на свой странице в Facebook. По данным РИА "Новости" 3 человека погибли, еще 10 ранены. Среди погибших есть ребенок. 

Ранее азербайджанская сторона сообщила о гибели министра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Джалала Арутюняна и опубликовала видео атаки беспилотника джипа, в котором предположительно ехал военный. Судя по ролику, машина загорелась после попадания, а немногим позже видно, что на земле лежат три человека, которых возможно, вытащили из автомобиля.

До этого в НКР сообщили, что Арутюнян легко ранен и скоро вернется к службе. Пока же новым главой Минобороны назначили генерал-майора Микаела Арзуманяна, которому присвоили звание генерал-лейтенанта. В республике уверяют, что Азербайджан распространяет ложные сведения о гибели военачальника.


Армения и Азербайджан в настоящее время обвиняют друг друга в нарушении перемирия и публикуют кадры боевых действий. В частности, армянская сторона опубликовала кадры с ранеными с южной границе, где в результате обстрела вооруженных сил Азербайджана пострадали люди.

НКР, в свою очередь, опубликовала кадры ударов по объектам ВС Азербайджана на фронте в Карабахе. Видео выложил телеграм-канад "Военный обозреватель".

Александр ИЛЬИН

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