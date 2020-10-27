Истребитель до сих пор "сырой"

Пентагону придется отложить сроки полноценного запуска F-35 в серию, так как возникли проблемы с моделированием некоторых критических ситуаций.

Как пишет Defende News, такие испытания проводятся из-за того, что летчик-испытатель не сможет смоделировать в воздухе похожую ситуацию – слишком велик риск. Подобное моделирование необходимо для выяснения пределов и максимальных возможностей самолета. Раньше своими жизнями рисковали летчики-испытатели, однако сейчас в Пентагоне выбрали другой подход.

В результате испытания перенесены с декабря 2020 года на 2021-й. Пока же в США могут производить F-35 лишь в ограниченных количествах, до сих пор истребителей пятого поколения слишком мало. чтобы укомплектовать ими строевые части.

Defense News предполагает, что работы сорвала пандемия. Тем не менее, Lockheed Martin потихоньку производит "тридцать пятые": 134 истребителя поставили ВВС США и международным заказчикам в 2019 году. По прогнозу к концу 2020 года эта цифра составит 121 F-35. Это на 20 самолетов меньше, чем планировалось. Это совсем не те цифры, на которые рассчитывал Пентагон в самом начале.