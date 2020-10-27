В США не оставили шансов МиГ-1.44 против F-22

В США не оставили шансов МиГ-1.44 против F-22
Фото: commons.wikimedia.org/Anna Zvereva (CC BY-SA 2.0)
Планер первого российского истребители пятого поколения разнесли в пух и прах

У советского истребителя пятого поколения МиГ-1.44, скорее всего, не было шансов против F-22, против которого он создавался, и к тому же, с этим самолетом опоздали на 9 лет.

Построенный в единственном экземпляре истребитель не выглядит скрытным. Даже Су-57, у которого в силу особенностей конструкции больше эффективная площадь рассеивания (ЭПР), чем у F-35 и F-22, выглядит в этом плане предпочтительнее.

Как считает автор журнала The National Interest Крис Осборн, планер МиГ-1.44 не доработан, так как у него слишком много острых краев, выступающих конструкций, угловатая форма, наконец.

На истребителе видны узлы подвески вооружения и неясно, планировалось ли оснастить самолет внутренним отсеком. С ракетами под крыльями МиГ-1.44 был бы однозначно заметен на радарах.

Квадратные воздухозаборники с острыми углами расположены под фюзеляжем, а в верхней части корпуса самолета видны детали, практически перпендикулярные фюзеляжу. Верхняя часть остекления кабины имеет слишком крутой наклон, сопла не спрятаны. Истребитель недостаточно плоский: тот же B-2, образно говоря, построен в горизонтальной плоскости и поэтому заметен на радаре, как небольшая птица.

Стоит отметить, что построили только один прототип МиГ-1.44 и в дальнейшем, если бы финансирование проекта было продолжено, недостатки планера могли исправить, и в серию пошел бы уже совсем другой самолет. Интересно, что МиГ-1.44 должен был стать очень быстрым – максимальная скорость до 3200 км/час. 

Александр ИЛЬИН

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