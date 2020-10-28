Пентагон закупает оружие СССР для маневров

Пентагон закупает оружие СССР для маневров
Фото: Vegard Wivestad GrTt/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
НАТО будут отрабатывать учения с помощью ракет, произведенных в Союзе

Американское командование задумалось о закупке военных припасов советского производства для отдельных компетентных ведомств Соединенных Штатов и союзников. Соответствующий документ с объявленным тендером на покупку попал в распоряжение СМИ.

Как отмечает источник, Белый дом намерен приобрести боеприпасы, использовавшиеся странами постсоветского пространства и социалистического блока. В перечень вошли авиационные ракеты СССР, минометы с комплектующими, а также танковые и пушечные снаряды.

Приобретенные припасы будут применены Штатами для тренировочных операций в рамках "Национальной военной стратегии". В течение пяти лет Пентагон закажет до 4,1 миллиарда припасов.

Не так давно Минобороны США заинтересовались макетами советского оружия. Отмечается, что Пентагон намерен использовать их для военного обучения, в том числе развития навыков использования "оружия противника", передает RT.

Ранее военный эксперт Константин Иванов заявил, что Россия входит в список мировых лидеров по производству вооружения, несмотря на то, что не имеет полного приоритета в этой области. По словам специалиста, основные военные разработки российского производства требуют достаточно много времени. РФ, главным образом, лидирует в области ракетостроения и авиации, в то время как Пентагон уделяет внимание авианосцам.

Егор МАЛКОВ

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