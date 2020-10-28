Истребитель удался, благодаря британскому двигателю

МиГ-15 получился удивительно удачным истребителем, благодаря удачному решению советских конструкторов и британским двигателям Nene известной компании "Роллс-Ройс".

СССР успел купить их еще до начала холодной войны, когда отношения между двумя странами резко ухудшились. А до этого на МиГ-15 ставили копии трофейных немецких двигателей Jumo-004 и БМВ-003.

Как пишет японское издание Yahoo Japan, в 1950 году истребитель обладал пугающими характеристиками, и в частности, из-за стреловидных крыльев, которые снижали сопротивление воздуха по мере приближения к скорости звука. Но нужно отметить, что первым серийным сверхзвуковым советским истребителем стал МиГ-17.

Над стреловидными крыльями активно работали в Германии, и благодаря победе СССР заполучил важные чертежи и использовал наработки в создании МиГ-15.

В то время на Западе полагали, что Советский Союз только присваивает чужие технологии и не верили, что Москва разработает собственный самолет. Каково же было их удивление, когда они увидели, что в небе Кореи все британские, французские и американские истребители, кроме F-86 Sabre уступают советскому самолету.

Плюс французы сделали Dassault Ouragan опять же, с двигателем Nene. ВВС Израиля, закупившие эти самолеты, иногда побеждали в воздушных боях летчиков на МиГ-15 во время арабо-израильских конфликтов. Однако, по мнению Yahoo Japan, этому самолету было далеко до МиГ-15. Что-то стоящее, наконец, разработали в США – это был палубный истребитель F-9 Panther, на базе которого затем создали еще более удачный Grumman F-9 Cougar. На первых F-9 также использовали двигатели Nene, и только потом начали ставить Pratt & Whitney.

В комментариях, перевод которых приводит "Иносми.ру", читатели отметили и недостатки МиГ-15 – отсутствие радарного прицела, небольшой боекомплект авиапушки, а также относительно маленькую дальность полета.

Другой японский читатель Sat рассказал, как видел в детстве садящийся МиГ-25, и как они с друзьями ездили на велосипедах на него смотреть. А затем за ним прилетел американский транспортник, и в Японии боялис атаки СССР. Речь идет об угоне МиГ-25 в 1976 году, который совершил советский летчик Виктор Беленко.