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Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по Степанакерту из реактивных систем залпового огня "Смерч".
По данным госкомитета по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики, один мирный житель погиб, двое ранены. Об этом сообщает представитель Минобороны Шушан Степанян на своей странице в Facebook.
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