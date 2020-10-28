Сообщается о жертвах

Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по Степанакерту из реактивных систем залпового огня "Смерч".

По данным госкомитета по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики, один мирный житель погиб, двое ранены. Об этом сообщает представитель Минобороны Шушан Степанян на своей странице в Facebook.