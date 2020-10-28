Загадочный световой шар защищал ракеты "Пионер" от спутников-шпионов

В распоряжении американского журнала The Drive оказались ранее засекреченные материалы, связанные с запуском советской ракеты средней дальности РСД-10 "Пионер". Согласно отчетам, американские летчики наблюдали так называемый "купол света", чем-то похожий на неопознанный летающий объект.

В 80-е годы аналитики американской разведки были озадачены этим явлением и в итоге пришли к выводу, что это способ защитить ракету от спутниковой системы обнаружения и средств ПРО.

Издание приводит отрывок из доклада разведки, основанного на наблюдениях летчиков: на горизонте появлялась небольшая белая сфера, которая равномерно увеличивалась. По форме она напоминала купол. Сначала он был непрозрачным, но затем через него уже можно было видеть звезды. Когда он начинал исчезать, его края начинали светиться, образуя дугу в форме радуги. При этом купол был очень большой и занимал буквально половину неба. Обычно его было видно примерно 20 минут, однако в некоторых случаях летчики наблюдали его более полутора часа. Обычно все это происходило в темное время суток или в сумерки.

Это же явление описывает в своей книге "KC-135. Больше, чем просто заправщик" летчик-испытатель Роберт Хопкинс. По его словам, в 1988 году он увидел полупрозрачную стену молочного цвета, которая двигалась над территорией СССР на Дальнем Востоке. Купол закрывал практически все небо и быстро приближался к KC-135. Стена света пересекла траекторию самолета, не причинив ему никакого вреда.

В Пентагоне выяснили, что появление купола непосредственно связано с запусками РСД-10, хотя его можно было наблюдать не каждый раз. Иногда купол появлялся до закуска ракеты, в других случаях после.