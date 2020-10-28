Готовы к удару: Т-72Б3 перебросили на Курилы

Готовы к удару: Т-72Б3 перебросили на Курилы
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Танки будут бить по кораблям и катерам

На Курильские острова перебросят модернизированные танки Т-72Б3. Россия продолжает укреплять оборону островов, в вопросе с которыми ранее пообещал поставить точку новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга. В последние годы Токио существенно увеличил расходы на армию, активно участвует в учениях с ВМС США, а также планирует переделать вертолетоносцы "Идзуми" под F-35.

Как пишет газета "Известия", первые Т-72Б3 появились на Курилах еще летом. До этого танкисты осваивали технику на тренажерах, а затем уже пересели на "семьдесят вторые" и даже успели провести контрольные стрельбы. По данным издания, полное перевооружение и освоение техники личным составом займет один-два года.

За оборону острова Сахалин и Курил отвечает 68-й армейский корпус со штабом в Южно-Сахалинске. На Курильских островах, а точнее в поселке Горячие Ключи на острове Итуруп, базируется 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия. В ее состав входит отдельный танковый батальон. На Курилах около ста танков Т-80БВ. Это машины повышенной мощности (1100 л.с.), однако по сравнению с модернизированными Т-80БВМ, они считаются устаревшими. Поэтому достаточно удачные Т-72Б3 должны стать хорошим усилением.

По мнению военного эксперта Виктора Мураховского, танки могут легко вести огонь по катерам и кораблям в прибрежной зоне, причем для них это достаточно большие и простые мишени, если сравнивать в целями на суше.

Александр ИЛЬИН

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