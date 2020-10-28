Местное производство наладить так и не удалось

Обещание экс-президента Петра Порошенко наладить в Украине массовое производство крупнокалиберных снарядов для орудий "Гиацинт" так и осталось обещанием. Как пишет украинское издание Defense Express, производством снарядов занялись американская Grey Fox Logistics и украинская "Артем", однако контракт так и не был выполнен.

Компания "Артем" обязалась создать украинское производство корпусов артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 155 мм, а также гильз для них. Работа велась в рамках государственной целевой программы развития отрасли боеприпасов и специальной химии. На эти цели из бюджетных средств по линии Минэкономразвития выделили $16 млн. А отбором поставщиков занялось государственное предприятие "Безопасность".

В результате, после того как стало понятно, что снарядов не будет, а деньги потрачены, против руководителя "Безопасности" Вячеслава Глазунова возбудили дело, однако вскоре восстановили в должности, а потом снова уволили.

Как считает DE, срыв контракта нанес серьезный урон обороноспособности страны. На вооружении ВСУ порядка 180 "Гиацинтов" калибра 152 мм. И разумеется, для них нужны новые снаряды.