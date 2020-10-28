Варшава испугалась более тесного военного сближения Москвы и Минска

Варшава испугалась более тесного военного сближения Москвы и Минска
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Польше прогнозируют, что после маневров в 2021 году ВС РФ останутся на территории РБ

В ходе телемоста с участием министра обороны России Сергея Шойгу и его белорусского коллеги генерала Виктора Хренина начаты переговоры о подготовке к учениям "Запад-2021" в следующем году, а также о более широкой программе "Приоритетные задачи использования региональной группировки войск до 2025 г.". Целью этих мероприятий является дальнейшая интеграция российских и белорусских вооруженных сил, сотрудничающих в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Союза России и Белоруссии. Об этом говорится в большой аналитической статье польского издания Defence 24.

Отмечается, что учения "Запад" регулярно проводятся в рамках оперативной готовности войск Западного военного округа ВС РФ и Белоруссии, которая с точки зрения Москвы является не только важным союзником, но и своего рода буферной зоной, отделяющей Россию от НАТО. Предыдущие маневры "Запад-2017" проводились три года назад, в них официально в приняли участие около 13 тыс военнослужащих обеих стран. Однако, на самом деле, их явно было больше, поскольку были масштабные учения, для которых, в частности, перебрасывались части с противоположного конца РФ, указывается в материале.

Эти маневры обычно вызывают не столько беспокойство, сколько приводят в повышенную бдительность НАТО и являются причиной для увеличения присутствия союзных войск в государствах Балтии и Польше. Между тем, полагают польские аналитики, в будущем году такие учения могут быть сильно ограничены. В качестве причины называются последствия эпидемии коронавируса и слухи о том, что из-за санкций против России, которые все еще сохраняются, могут произойти сокращения государственных финансов, в том числе военных. Впрочем, в Кремле подобные прожекты отрицают.

С другой стороны, на ход учений "Запад-2021" может повлиять политическая ситуация в Белоруссии, где Москве придется или поддержать действующего президента Александра Лукашенко, или заменить его кем-то "менее хлопотным" для РФ, или продемонстрировать силу. В 2017 г. опасались, что прибывшие на маневры российские войска могут не покинуть Республику.

"В 2021-ом такой риск кажется намного больше, что может негативно сказаться на безопасности Польши и стран Балтии. Согласно договоренностям, достигнутым в рамках ОДКБ и СГБР, но, прежде всего, в глазах Кремля, интеграция белорусских вооруженных сил с системами командования Российской Федерации должна быть намного шире, чем сейчас, и прогрессивней", – подчеркивается в статье.

План военного сотрудничества с Белоруссией появился в официальных документах, касающихся оборонной доктрины России. Обе армии – белорусская и российская – формально отдельные организмы. Однако они используют один и тот же язык. Большинство белорусских офицеров окончили советские или российские военные академии или, по крайней мере, прошли различную подготовку в России. Кроме того, вооруженные силы Республики имеют в своем распоряжении в основном постсоветскую или российскую технику, хотя в их распоряжении имеются и отечественные образцы, например, новые виды вооружений, разработанные совместно с Китаем, такие как ракетный комплекс "Полонез".

Лукашенко годами маневрировал, скажем, в отношении создания крупной авиабазы ВС РФ ​​в Белоруссии. Минск также посылал сигналы Западу, проводя собственную политику в отношении НАТО и США. Москва, между тем, оказывает на него давление, поскольку видит возможность расширения военной инфраструктуры в Республике у польско-литовской границы, что позволит обезопасить свой "одинокий остров'' – Калининградскую область, а также даст возможность усилить давление на Украину и нарастить наступательный потенциал в регионе.

До сих пор военно-политическая ситуация на линии Москва – Минск оставалась нестабильной, но следующий год может принести новые вызовы и возможности для обеих сторон, резюмируется в статье.

Ранее в сербско-хорватском издании Geopolitika.news уже освещалась ситуация с географическим положением Белоруссии в сфере обороны России. Отмечалось, что нынешний политический кризис якобы связан с планами Москвы обеспечить защиту российского прибалтийского анклава, пробив к нему коридор, который обозначен на военных картах и в геополитических выкладках как Сувалкский коридор.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

СМИ: Запад готовит провокацию с "жертвами" российской вакцины

Вашингтон не допустит лидерства РФ на мировой арене

Россия станет диктовать условия на мировом газовом рынке – СМИ

Благодаря целому комплексу благоприятных факторов у конкурентов нет шансов победить Москву

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей