В Польше прогнозируют, что после маневров в 2021 году ВС РФ останутся на территории РБ

В ходе телемоста с участием министра обороны России Сергея Шойгу и его белорусского коллеги генерала Виктора Хренина начаты переговоры о подготовке к учениям "Запад-2021" в следующем году, а также о более широкой программе "Приоритетные задачи использования региональной группировки войск до 2025 г.". Целью этих мероприятий является дальнейшая интеграция российских и белорусских вооруженных сил, сотрудничающих в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Союза России и Белоруссии. Об этом говорится в большой аналитической статье польского издания Defence 24.

Отмечается, что учения "Запад" регулярно проводятся в рамках оперативной готовности войск Западного военного округа ВС РФ и Белоруссии, которая с точки зрения Москвы является не только важным союзником, но и своего рода буферной зоной, отделяющей Россию от НАТО. Предыдущие маневры "Запад-2017" проводились три года назад, в них официально в приняли участие около 13 тыс военнослужащих обеих стран. Однако, на самом деле, их явно было больше, поскольку были масштабные учения, для которых, в частности, перебрасывались части с противоположного конца РФ, указывается в материале.

Эти маневры обычно вызывают не столько беспокойство, сколько приводят в повышенную бдительность НАТО и являются причиной для увеличения присутствия союзных войск в государствах Балтии и Польше. Между тем, полагают польские аналитики, в будущем году такие учения могут быть сильно ограничены. В качестве причины называются последствия эпидемии коронавируса и слухи о том, что из-за санкций против России, которые все еще сохраняются, могут произойти сокращения государственных финансов, в том числе военных. Впрочем, в Кремле подобные прожекты отрицают.

С другой стороны, на ход учений "Запад-2021" может повлиять политическая ситуация в Белоруссии, где Москве придется или поддержать действующего президента Александра Лукашенко, или заменить его кем-то "менее хлопотным" для РФ, или продемонстрировать силу. В 2017 г. опасались, что прибывшие на маневры российские войска могут не покинуть Республику.

"В 2021-ом такой риск кажется намного больше, что может негативно сказаться на безопасности Польши и стран Балтии. Согласно договоренностям, достигнутым в рамках ОДКБ и СГБР, но, прежде всего, в глазах Кремля, интеграция белорусских вооруженных сил с системами командования Российской Федерации должна быть намного шире, чем сейчас, и прогрессивней", – подчеркивается в статье.

План военного сотрудничества с Белоруссией появился в официальных документах, касающихся оборонной доктрины России. Обе армии – белорусская и российская – формально отдельные организмы. Однако они используют один и тот же язык. Большинство белорусских офицеров окончили советские или российские военные академии или, по крайней мере, прошли различную подготовку в России. Кроме того, вооруженные силы Республики имеют в своем распоряжении в основном постсоветскую или российскую технику, хотя в их распоряжении имеются и отечественные образцы, например, новые виды вооружений, разработанные совместно с Китаем, такие как ракетный комплекс "Полонез".

Лукашенко годами маневрировал, скажем, в отношении создания крупной авиабазы ВС РФ ​​в Белоруссии. Минск также посылал сигналы Западу, проводя собственную политику в отношении НАТО и США. Москва, между тем, оказывает на него давление, поскольку видит возможность расширения военной инфраструктуры в Республике у польско-литовской границы, что позволит обезопасить свой "одинокий остров'' – Калининградскую область, а также даст возможность усилить давление на Украину и нарастить наступательный потенциал в регионе.

До сих пор военно-политическая ситуация на линии Москва – Минск оставалась нестабильной, но следующий год может принести новые вызовы и возможности для обеих сторон, резюмируется в статье.

Ранее в сербско-хорватском издании Geopolitika.news уже освещалась ситуация с географическим положением Белоруссии в сфере обороны России. Отмечалось, что нынешний политический кризис якобы связан с планами Москвы обеспечить защиту российского прибалтийского анклава, пробив к нему коридор, который обозначен на военных картах и в геополитических выкладках как Сувалкский коридор.

