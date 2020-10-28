БМП "Кевлар-Е" станет легкой добычей современного ПТРК

Новая украинская БМП "Кевлар-Е" на базе советского шасси МТ-ЛБ от САУ "Гвоздика" не вызывает ничего, кроме искреннего удивления.

Как считает военный эксперт Юрий Кнутов, недавнюю презентацию БМП можно объяснить попыткой поднять упавший рейтинг президента Украины Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа".

По его словам, которые приводит "ПолитНавигатор", ходовая часть машины хорошо себя зарекомендовала, однако она морально устарела. Такая БМП не выстоит против современных противотанковых ракет и снарядов, и даже комплект пассивной и активной защиты вряд ли ей поможет.

Как рассказал Кнутов, МТ-ЛБ можно недорого купить в бывших социалистических странах. И если внутри сделать кевларовый подбой, как, к примеру, у американских "Бредли", то получится бюджетная боевая машина.

Разработкой БМП "Кевлар-Е" занимается частная компания ООО "Укриннмаш". С шасси МТ-ЛБ конструкторы убрали башню с 122-мм пушкой, сделали надстройку для увеличения десантного отсека и установили боевой модуль БМ-3М "Штурм".

На БМП планируется установить динамическую защиту "Ракетка", которая представляет собой облегченную версию динамической защиты "Нож" для легкой бронетехники.