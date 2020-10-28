F-35 погубил уникальный истребитель

F-35 погубил уникальный истребитель
Фото: commons.wikimedia.org/USAF
"Экзотический" Х-32 был дешевле, проще и не уступал "тридцать пятому" своими характеристиками

Истребитель пятого поколения F-35 стал своеобразной визитной карточкой ВВС США. Этот самолет Вашингтон предлагает всем своим союзником, хотя из-за проблем с поставкой запчастей, а также тренажерами для испытаний, в Америке и других странах никак не могут наладить по-настоящему массовый выпуск F-35.

Однако этого истребителя могло не быть, если бы ВВС США выбрали более надежный Х-32 "Боинг". Летчики забраковали отличный самолет только за то, что спереди он напоминал хохочущего кашалота. Однако если бы с этим смирились, Пентагон получил бы надежную малозаметную машину с отличными характеристиками.

"Боинг" разработал самолет с треугольным крылом и в будущем пообещал поработать над внешним обликом самолета и сделать его "посимпатичнее". Однако "демонстратор-кашалот" так напугал летчиков, что они стали буквально отмахиваться от этой машины.

Х-32 развивал скорость в 1,6 Маха, такую же, как F-35. Во внутреннем отсеке помещалось шесть ракет класса "воздух-воздух" или комбинация – две ракеты и две бомбы. Истребитель был уродлив снаружи и прекрасен внутри.

Однако, как пишет The National Interest, X-32 приписали серьезные недостатки. Считалось, что из-за особенностей конструкции самолета во время взлета горячий воздух попадал в двигатель, что могло привести к серьезным сбоям.

Также были сомнения, достаточно ли мощный у Х-32 двигатель. Стоит отметить, что и F-35 не отличается большой мощностью. Однако добило проект требование Пентагона переработать треугольное крыло, а также сделать демонстратор с коротким взлетом и вертикальной посадкой. В "Боинге" заверили, что серийная машина будет обладать такими возможностями, однако в верхах были непреклонны.

Александр ИЛЬИН

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