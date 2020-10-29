Военные показали новейшую ракету - видео

Военные показали новейшую ракету - видео
Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/www.globallookpress.com
Продолжаются испытания А-235 - названия перехватчиков Минобороны держит в секрете

Минобороны опубликовало видео испытания новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. В видеоролике показан путь к месту старта, а затем пуск с разных точек, после чего ракета скрывается в низких облаках.

Ранее в военном ведомстве заявили, что новая ракета поразила условную цель и подтвердила заложенные характеристики. Какая именно запускалась ракета, не уточняется, однако в Минобороны отметили, что система ПРО предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Вероятно, испытывалась ракета для системы А-235 или С-500, которая предположительно может сбивать цели в ближнем космосе. По данным военно-технического сборника "Бастион", в ближний эшелон А-235 может быть включена ракета 53Т6М. Кроме того, с 2011 года на полигоне Сары-Шаган испытывают ракету ПРС-1М (45Т6), которая является модернизированной версией ПРС-1 от А-135.


До этого пуск новой ракеты системы ПРО состоялся в Казахстане 2 июля этого года. Главное отличие А-235 от А-135 заключается в том, что новые ракеты могут нести как кинетическую, так и ядерную боеголовку, в то время как ракеты-перехватчики А-135 – только ядерными. Новая система должна быть намного точнее.

Александр ИЛЬИН

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