Тральщики альянса находятся под пристальным вниманием России

Черноморский флот РФ следит за военными судами НАТО, зашедшими 29 октября в воды Черного моря. Об этом стало известно 29 октября.

Как отметили представители Национального центра управления обороной, силы ВМФ пристально следят за передвижением иностранных кораблей, появившихся в черноморском регионе, сообщает РИА ФАН.

Согласно приведенным данным, в Черное море зашли греческий транспортник "Алиакмон", тральщик-миноискатель "Орион" французских военно-морских сил, тральщик "Алгеро", принадлежащий итальянской флотилии, и "Дуэро" испанских ВМС, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось о том, что российский флот блокировал подходы к Крыму, перекрыв доступ к Керченскому проливу. РФ запретила до 24 октября появляться кораблям в пределах своих госграниц.