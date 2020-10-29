Во Львове восстанавливают средства ПВО и РЭБ, пришедшие в запустение с 90-х годов

Украина продолжает реанимировать советскую технику, часть которой находится в плачевном состоянии. Львовский радиоремонтный завод в этом году продолжил восстановление зенитно-ракетных копмлексов "Тор", а также С-125М1 "Печора".

Ранее команда действующего президента Украины Владимира Зеленского объявила ПВО, радиоэлектронную борьбу и разведку приоритетными направлениями. Зенитно-ракетные комплексы и радары достались Киеву от СССР, однако на территории Украины достаточно конструкторских бюро и ремонтных заводов, чтобы привести ее в порядок, а в некоторых случаях, даже улучшить, если есть должное финансирование. Техника эта устаревшая, однако для ВСУ это, скорее, лучше чем ничего.

Как пишет Defense Express, ссылаясь на директора Львовского радиоремонтного завода, на предприятии проводят капитальный ремонт компонентов ЗРК 9К330 "Тор", станций радиопомех Р-378Б, Р-330Б, ЗРК С-125М1, системы радиолокационного распознавания "свой-чужой" НРЗ-4П и другой техники. Всего сумма контракта с Минобороны составляет 150-160 млн гривен или $5-6 млн.

Кроме того, на заводе осваивают самостоятельное производство антенн РЛС и редукторов к ним. В частности во Львове планируют освоить ремонт и модернизацию РЛС П-37, а также техники РЭБ.

Количество заказов увеличилось с 2014 года, то есть после событий в Киеву, Крыму и в Донбассе. За 6 лет завод освоил ремонт и модернизацию более 10 видов техники. Некоторые из них участвовали в боевых действиях на юго-востоке Украины.