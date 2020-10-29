Эсминец "Бристаль" охотился на подлодки

Королевский флот Великобритании решил списать легендарный британский эсминец "Бристаль", один из символов холодной войны. Уникальный корабль, построенный в единственном экземпляре был оснащен самым современным для 60-х годов вооружением и радиоэлектронным оборудованием.

Эсминец не только участвовал в Фолклендской войне, но и охотился за советскими подлодками в Атлантике. Для этих целей его оснастили противолодочным ракетным комплексом (ПЛРК) "Икара", который превосходил по своей эффективности даже американский ПЛРК ASROC.

Интересно, что "Бристоль", как и остальные эсминцы типа 82, задумывались как мощная защита авианосца CVA-01. Однако последний так и не построили, вернее значительно позже его место занял "Куин Элизабет". Вместе с CVA-01 свернули и строительство эсминцев, успев построить только один. "Бристоль" стал последним боевым кораблем Королевского флота, оснащенный парогазотурбинной двигательной установкой.

Эсминец был вооружен 40 зенитными ракетами Sea Dart, которые ему случалось применять вблизи Фолклендских островов. Аргентинские "Дугласы" потопили "Ковентри" и охотились за "Бристолем". ЗРК мог поражать цели на огромной высоте – до 18 километров и угрожал любому советскому бомбардировщику.

Как пишет журнал The Drive, Для ПЛРК Ikara предусматривалось 20 ракет. Кроме того, на вооружении комплекса были самонаводящиеся торпеды и глубинные ядерные бомбы, которые создавались специально для уничтожения атомных подлодок. Кроме того, на "Бристоле" был противолодочный миномет Limbo, похожие использовались во время Второй мировой войны. На небольшой глубине это до сих пор эффективное оружие. Система стреляла тремя минами, соединенными друг с другом. Позже Limbo с корабля убрали.

С 1987 года "Бристоль" был учебным кораблем, пока наконец, британцы не решились его списать.