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ВКС РФ отрепетировали воздушный бой сразу над несколькими регионами страны. Впервые более сотни самолетов действовали слаженно на расстоянии в тысячи километров друг от друга. В масштабных учениях, в основном, участвовали самолеты 105-й гвардейской смешанной авиационной дивизии Западного военного округа, в частности, экипажи МиГ-31БМ, Су-30СМ, Су-34, Су-35С.
Как пишет газета "Известия", ссылаясь на свои источники, для координации самолетов в режиме реального времени задействовали новые автоматизированные системы связи и так называемый "военный интернет" или "закрытый сегмент передачи данных". ВВС США используют нечто похожее – Link 16.
По легенде, авиагруппировка целые сутки отражала массированный удар противника. При этом отрабатывались атакующие действия, например, уничтожение средств ПВО условного противника.
Самолеты выполняли учебно-боевые задачи в Тверской, Курской, Воронежской, Астраханской областях, а также в Карелии.
Интересно, что учения проходили в конце сентября, во время "Кавказ-2020" однако известно о них стало только сейчас. По данным издания, полученные результаты анализировали несколько недель, и по итогам опыт признали успешным.
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