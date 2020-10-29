Турецкий урок: в России готовятся к атакам беспилотников

Турецкий урок: в России готовятся к атакам беспилотников
Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Главной мишенью стал беспилотник

В связи с последними событиями в Сирии, Ливии, а теперь и Нагорном Карабахе, когда крайне опасным оружие стали ударные дроны, в России форсировали разработку средств защиты от них. Вслед за мишенным комплексом "Адъютант", который может имитировать беспилотники, в России разработали новый комплекс, в состав которого входит несколько БПЛА.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу холдинга "Медиадинамика" (входит в "Ростех"), новый комплекс имитирует малоскоростные беспилотники и вертолеты, и в ходе испытаний все заданные летно-технические и эксплуатационные характеристики были подтверждены. Компания уже запустила новый цех для серийной сборки нового комплекса.

На данный момент зенитчики регулярно проводят учебные стрельбы по мишеням, имитирующим беспилотники. Боевой опыт показал, что ударные дроны, вроде турецкого "Байрактара", а также барражирующие БПЛА наносят колоссальный урон боевой технике и живой силе, причем нередко дроны пролетают незамеченными зенитно-ракетными комплексами. 

Александр ИЛЬИН

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