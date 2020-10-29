СМИ: в Су-57 скопировали важную технологию американского F-22

СМИ: в Су-57 скопировали важную технологию американского F-22
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Однако пока в России не показывают ее в деле

В российском истребителе Су-57 скопировали технологию американского F-22, которая позволяет выталкивать ракету из внутреннего отсека.

Как пишет издание EurAsian Times, в России попытались сделать систему аналогичную той, которая стоит на "Рэпторе" и выдвигает AIM-9 из отсека под крылом.

Всего же у Су-57 четыре внутренних отсека – два небольших в крыльях и два побольше в фюзеляже. В марте этого года Минобороны опубликовало видео, в котором Су-57 запускает ракету "воздух-воздух" прямо на взлете. Однако на нем видно, что ракета висит под крылом перед запуском, а затем летчик осуществляет пуск. При этом до этого ракету не видно, скорее всего, она заранее вышла из отсека с помощью вышеописанного механизма, и только потом пилот нажал на гашетку.

Как полагает издание The Aviationist, в России разрабатывают новые ракеты для внутренних отсеков Су-57, которые в данный момент проходят испытания. По версии западных экспертов, это может быть модернизированная Р-77 "Гадюка" или Р-73 малого радиуса действия с инфракрасной системой самонаведения, также существенно измененная.

Западные издания обратили внимания, что на видео и авиашоу никогда не показывается, как Су-57 открывает свои внутренние отсеки, в то время как F-22 делает это регулярно. Существует версия, что с этим механизмом возникли некоторые проблемы и его пришлось улучшать.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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