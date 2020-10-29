Ту-119 с ядерным реактором совершил больше 30 удачных полетов

В Китае, а точнее в социальной сети WeChat неожиданное напомнили о советском экспериментальном бомбардировщике Ту-119, который питал атомный реактор. Тема особенно актуальна после испытаний в России крылатой ракеты "Буревестник" с неограниченной дальностью.

"Самолет мог стать настоящим властелином неба и мог 80 раз облететь Землю без посадки",

– приводит выдержки из материала "Военное обозрение".

Такому самолету были не нужны дополнительные аэродромы и заправка в воздухе. А его главным преимуществом авторы считают неуязвимость, так как никто не осмелится сбить бомбардировщик с атомным реактором над своей территорией, ведь это вызовет катастрофические последствия. Справедливости ради, стоит отметить, что самолет могли уничтожить еще на подлете.

К слову, это и стало одной из причин, почему в итоге проект Ту-119 завернули. Если бы самолет нарочно или случайно сбили, это бы привело к обмену ядерными ударами. К тому же самолет мог рухнуть на территории Советского Союза.

Другой серьезной проблемой была безопасность экипажа. Летчики располагались в герметичной кабине, где установили датчик, фиксирующий излучение. Кабину защищал экран из свинца, но все равно, пилотам могло сильно не поздоровиться.

Самолет получился тяжелым, поэтому пострадала его и так не самая лучшая маневренность – бомбардировщик делался на базе Ту-95. Там не менее, атомолет совершил целых 34 полета в холодным и горячим реактором. Принять на вооружение Ту-119 планировалось в 70-80-х годах. Аналогичные испытания проводили и в США, но в начале 60-х годов проекты свернули и там и там. По всей видимости, полеты на таком самолете признали слишком опасными.