Светлана Капанина делала мертвые петли, как будто просто летела на работу

В социальной сети Reddit набирает просмотры видео полета Светланы Капаниной, семикратной чемпионке по самолетному спорту среди женщин. Камеру прикрепили в кабине самолета, поэтому видны все действия опытной летчицы. Сначала она спокойно набирает высоту, а затем начинает выполнять фигуры высшего пилотажа. Выполняя бочку, она немного грустно улыбается и машет в камеру.

"Она делает "бочку" в самолете, но все равно выглядит разочарованной в жизни. Ее взгляд несет в себе груз бесконечных русских зим и детства, наполненного постоянными повторами советских мультиков без единой шутки", – приводит один из комментариев РИА "Новости".

"Это же просто невероятно! Большую часть времени она выглядит так, словно едет по маршруту к себе на работу", – пишет другой пользователь.

Светлана Капанина является летчиком-инструктором первого класса летно-испытательной и доводочной базы ОКБ "Сухого". В 2003 году ее занесли в книгу рекордов Гиннеса как самого титулованного пилота в мировой авиации. Самолетами Капанина увлеклась в конце 80-х годов в ДОСААФ, и уже в 1992 году была летчиком-инструктором Курганского авиационного спортивного клуба РОСТО.