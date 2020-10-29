Курс рубля
- Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
- Названа опасность хранения денег в долларах
- Доллар перешагнул за 78 рублей
В социальной сети Reddit набирает просмотры видео полета Светланы Капаниной, семикратной чемпионке по самолетному спорту среди женщин. Камеру прикрепили в кабине самолета, поэтому видны все действия опытной летчицы. Сначала она спокойно набирает высоту, а затем начинает выполнять фигуры высшего пилотажа. Выполняя бочку, она немного грустно улыбается и машет в камеру.
"Она делает "бочку" в самолете, но все равно выглядит разочарованной в жизни. Ее взгляд несет в себе груз бесконечных русских зим и детства, наполненного постоянными повторами советских мультиков без единой шутки", – приводит один из комментариев РИА "Новости".
"Это же просто невероятно! Большую часть времени она выглядит так, словно едет по маршруту к себе на работу", – пишет другой пользователь.
Светлана Капанина является летчиком-инструктором первого класса летно-испытательной и доводочной базы ОКБ "Сухого". В 2003 году ее занесли в книгу рекордов Гиннеса как самого титулованного пилота в мировой авиации. Самолетами Капанина увлеклась в конце 80-х годов в ДОСААФ, и уже в 1992 году была летчиком-инструктором Курганского авиационного спортивного клуба РОСТО.
Они выступили против новых изменений пенсионной системы РФ
Глава России принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет"