Истребитель остается одним из самых популярных в мире

Заказ Алжиром российских истребителей МиГ-29М/M2 реанимировал этот самолет, который пока совершенно не думают отправлять в утиль. Несколько дней назад алжирские ВВС получили первую партию "Фулкрумов". Самолеты доставили в разобранном виде и в настоящее время их готовят к первым полетам на авиабазе Оран.

По данным журнала The National Interest, несмотря на почтенные годы, МиГ-29 остается на вооружении многих стран и занимает пятое место в мире среди самых популярных боевых самолетов. Например, МиГ-29 активно эксплуатируют Египет и Индия.

Секрет истребителя заключается в том, что точно так же как F-16, он постоянно модернизировался, а колоссальный опыт эксплуатации "двадцать девятого" делает его очень понятной машиной для летчиков.

ВВС Алжира в 2014 году заказали 26 МиГ-29М/М2, а затем, в 2019 году африканцы купили еще 19 истребителей. Модернизированные самолеты должны заменить устаревшие МиГ-29С из 193-й истребительной эскадрильи ВВС Алжира.

У МиГ-29М/М2 облегченный планер для лучшей маневренности, увеличенная дальность полета – до 2 тыс. километров. В конструкции МиГ-29М по сравнению с МиГ-29 отсутствуют верхние воздухозаборники, а от посторонних предметов двигатели защищены решеткой.

ВКС делают ставку на новый МиГ-35 с радаром с активной фазированной решеткой и новой авионикой. Но пока серьезное серийное производство этого истребителя так и не началось.

В Москве рассчитывают, что самолет все же купят Индия, Египет и возможно, даже Алжир, что сразу понизит его закупочную стоимость. Также очень удачным считается МиГ-29СМТ с принципиально новым комплексом бортового оборудования, расширенной номенклатурой вооружения и увеличенной дальностью полета.