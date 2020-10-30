Вашингтон намерен дать свой ответ новейшим разработкам противника

Гиперзвуковое вооружение геополитических соперников, к которым относится и Россия, конкурирует с системами раннего вооружения американских ВС. Такое заявление сделал глава Командования ВКС США Глен Ванхерк.

По словам военнослужащего, Россия совместно с Китаем заняты разработками гиперзвукового вооружения, а "Авангард" межконтинентального действия уже поступил на эксплуатацию российской армии.

Главнокомандующий сообщил, что Штаты должны предпринять меры для того, чтобы воспрепятствовать осуществлению военных действий со стороны противника. Необходимость в новейших технологиях при обороне от гиперзвукового оружия при этом отсутствует, добавил командующий американскими ВКС.

Также командующий отметил, что Пентагон выбрал "правильное направление", занявшись разработкой загоризонтных радаров и сенсоров, которые могут работать на основе искусственного интеллекта. Сейчас Минобороны США занимаются созданием космических спутников, которые могли бы отслеживать гиперзвуковое оружие противника, передает РИА "Новости".

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что гиперзвуковое вооружение поступит в распоряжение ВС США уже через два года. Руководитель ведомства сообщил, что Минобороны смогло рационально распределить приоритеты, вложив огромное количество ресурсов в разработки. Гиперзвуковые ракеты, признал Эспер, занимают первое место в списке будущего вооружения армии Соединенных Штатов.