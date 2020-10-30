Мини-торпеды сами разыщут подлодки

Лучшие российские фрегаты проекта 22350 вооружат новыми противолодочными управляемыми ракетами (ПЛУР). Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь источники в Минобороны.

По их данным, в ВМФ уже определились, какие корабли получат ПЛУР, и в первую очередь, это "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".

Противолодочные управляемые ракеты по праву считаются наиболее эффективным оружием против подводных лодок. У глубинных бомб небольшая точность, и многое зависит от удачи, у большинства торпед небольшая дальность. Но ракета запускается на десятки километров, и когда она попадает в нужный район, то от нее отделяется небольшая торпеда, которая сама ищет подводную цель .

Первые фотографии новых ПЛУР появились еще в прошлом году. В частности, одну из них опубликовал журнал "Наука и техника". Сообщалось, что ракету уже прозвали "матрешкой" именно из-за того, что в головной части у нее находится маленькая торпеда. Саму ракету размещают в универсальном транспортно-пусковом контейнере, который содержит два модуля – стартового и боевого управления. Тактико-технические характеристики комплекса пока засекречены.

Интересно, что контейнерная компоновка позволяет размещать ракеты не только на корабле, но и на берегу, автомобильных или даже железнодорожных платформах. Целеуказание ракете дает противолодочный самолет или вертолет, а в перспективе эту работу будут выполнять беспилотники.