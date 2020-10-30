Российские фрегаты вооружат "ракетами-матрешками"

Российские фрегаты вооружат "ракетами-матрешками"
Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Мини-торпеды сами разыщут подлодки

Лучшие российские фрегаты проекта 22350 вооружат новыми противолодочными управляемыми ракетами (ПЛУР). Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь источники в Минобороны.

По их данным, в ВМФ уже определились, какие корабли получат ПЛУР, и в первую очередь, это "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".

Противолодочные управляемые ракеты по праву считаются наиболее эффективным оружием против подводных лодок. У глубинных бомб небольшая точность, и многое зависит от удачи, у большинства торпед небольшая дальность. Но ракета запускается на десятки километров, и когда она попадает в нужный район, то от нее отделяется небольшая торпеда, которая сама ищет подводную цель .

Первые фотографии новых ПЛУР появились еще в прошлом году. В частности, одну из них опубликовал журнал "Наука и техника". Сообщалось, что ракету уже прозвали "матрешкой" именно из-за того, что в головной части у нее находится маленькая торпеда. Саму ракету размещают в универсальном транспортно-пусковом контейнере, который содержит два модуля – стартового и боевого управления. Тактико-технические характеристики комплекса пока засекречены.

Интересно, что контейнерная компоновка позволяет размещать ракеты не только на корабле, но и на берегу, автомобильных или даже железнодорожных платформах. Целеуказание ракете дает противолодочный самолет или вертолет, а в перспективе эту работу будут выполнять беспилотники.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

новости партнеров
По теме

Стала известна причина задержки строительства "Северного потока - 2"

России незачем спешить с укладкой труб

Путин продлил отсрочку по налогам: главное из выступления президента

 Глава России принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей