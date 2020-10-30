Баку продолжает терроризировать Карабах беспилотниками

В Баку заявили об уничтожении реактивной системы залпового огня "Смерч" Вооруженных сил Армении, которая по версии азербайджанской стороны, ранее обстреляла город Барда.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны республики, РСЗО уничтожили днем 29 октября, причем "Смерч" был найден в Барде.

На странице в Facebook ведомство выложило видео, на котором беспилотники и барражирующие боеприпасы поражают технику Вооруженных сил непризнанной Нагорно-Карбахской республики. В частности, на нем есть прямые попадания в артиллерийские расчеты.

В пятницу Минобороны Азербайджана сообщило об артиллерийском обстреле территории Губалдинского района. Баку неоднократно пишет, что не начинал сам боевые действия, а лишь отвечал на действия противника, а сообщения со стороны НКР об обстрелах якобы провокация.

Ранее президент Владимир Путин допустил передачу Азербайджану семи районов, занятых Арменией. Об этом он заявил на на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!"