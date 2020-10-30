Продавать их будут союзникам по НАТО по примеру истребителя пятого поколения

В США планируют построить фрегаты будущего по аналогии с программой истребителя F-35 Joint Strike Fighter, которые будут поставлять союзникам по НАТО. Таким образом, военно-морская группировка альянса станет еще более слаженной и эффективной в противодействии России и Китаю.

Об этом заявил секретарь ВМС США Кеннет Брейтуэйт на мероприятии Пентагона в городе Маринетт. По его словам, которые приводит журнал The Drive, если получилось создать "совместный ударный истребитель", то почему бы не создать такой же фрегат? Брейтуэйт уверен, что это не только усилит ВМС стран альянса, но и позволит сэкономить много денег.

ВМС США уже рассматривали похожий проект фрегата FFG(X) и выбрали франко-итальянскую концепцию Marinette Marine. По сути это европейский многоцелевой фрегат Multi-Missione (FREMM). Варианты таких кораблей находятся на вооружении флотов Марокко и Египта. Однако, судя по всему, американцы могут разработать сами корабль, конечно, при участии европейских партнеров, так как проекту нужны инвестиции. Как известно, ВМС США поставили цель – увеличить количество боевых кораблей с 293 до 500, поэтому программа очень кстати для Пентагона.

В США собираются строить фрегаты USS Constellation (FFG-62). Это стелс-корабль, о котором пока известно очень мало. Ожидается, что строительство начнется в 2022 году, но их будет всего шесть в лучшем случае. А в год ВМС США необходимо 3-4 корабля этого типа, чтобы достичь цели в 500 кораблей.