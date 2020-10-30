Спутники нацеливают обыкновенные самоходки и орудия, которые уничтожают самые сложные цели

В то время как Россия совершенствует и разрабатывает новые средства ПВО, в США провели принципиально другую работу.

Интегрированная система ПВО и управления (Integrated Battle Command System) подразумевает использования обычных видов вооружения, вроде самоходной гаубицы, однако благодаря наведению из космоса, они успешно уничтожают беспилотники, крылатые ракеты и другие цели. То есть главную роль играют не только радары, но и спутники.

В этом году были проведены испытания, в ходе которых управление осуществлялось из одного командного центра. Пока система работает в пилотном варианте, однако результаты уже впечатляют.

Журнал The Drive опубликовал слайды, на которых видно, как работает система и пообщался с вице-президентом Northrop Grumman Кеном Тодоровым, который курирует, в частности, и вышеописанную программу.

По его словам, над системой работают уже 10 лет. Во время войны в Персидском заливе было множество смертей от так называемого "дружественного огня", когда поле боя было настолько сложным, что истребители не могли наносить точные удары и порой принимали ошибочные решения. После этого и пришла идея разработать сетецентрическую интегрированную систему управления огнем.

Тодоров подчеркнул, что система работает в условиях помех и игнорирует сигналы средств РЭБ противника. А нацеливать она может, в том числе, ЗРК "Пэтриот", если сочтет нужным, что для поражения цели необходим именно этот комплекс.

Интересно, что системой уже заинтересовалась Польша, а это означает, что теоретически с ней могут столкнуться российские военные.

С точки зрения Тодорова, если говорить о тактических целях, то уже сейчас самые сложные из них – это беспилотники и барражирующие боеприпасы. В ближайшем будущем появятся целые рои дронов, с которыми обычным комплексам ПВО будет справиться еще тяжелее. Новая система позволит нацелить на БПЛА даже обычные 30-мм автоматические пушки или мощный СВЧ-сигнал. Кроме того, на машине "Стайкер" уже испытывается 50-киловаттный лазер.