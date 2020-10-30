Учения шли даже ночью

Украинские военные на полигоне рядом с Ивано-Франковском отработали на БТР отражение наступления вероятного противника. При этом были задействованы БТР-4Е, БТР-3, БТР-80 и БТР-60ПБ Нацгвардии. Военные опубликовали видео, на котором почему-то "заблюрили" номера машин и некоторых механиков, которые видимо, принимали участие в конфликте в Донбассе.

Всего, по данным Defense Express, в маневрах приняли участие 32 экипажа, которые в течении 10 дней упражнялись в вождении, а также стрельбе из автоматических пушек и пулеметов, в том числе, ночью.

В Украине активно пиарят БТР-3, которых "Киевский бронетанковый завод" собрал порядка 700. Машина сделана на базе БТР-80 разработки 80-х годов. На бронетранспортер поставили немецкий дизель 6R 106 TD21 марки MTU (есть и другие варианты с двигателем) и вооружили модулем "Шквал" с 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом КТ-7,62, двумя пусковыми установками ПТУР 9М113М "Конкурс-М", а также 30-мм автоматическим гранатометом.

БТР-4Е "Буцефал" – более экспериментальная машина, с новым корпусом и целой вариацией боевых модулей. Пока их получили, в основном, как раз нацгвардейцы. а в основном, в ВСУ служат на старых советских БТР-60, БТР-70 и БТР-80.