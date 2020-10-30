Для президента и командования готовят новый "супер-Ил"

Россия опережает США в создании "самолета судного дня" или летающего командного пункта на случай ядерной войны. США используют самолет E-4B "Nightwatch" разработки начала 70-х годов, в то время как Россия строит новый Ил-96-400М, версия "командный пункт".

Пока, как пишет испанская газета El Espanol, Россия тоже использует заслуженный Ил-80, сделанный на базе пассажирского Ил-86, который давно выведен из эксплуатации в гражданской авиации.

Всего было построено четыре Ил-80. В 1997 году самолеты передали в сформированную 3-ю авиационную эскадрилью, базирующуюся на аэродроме Чкаловский. При этом, один из самолетов прошел модернизацию с установкой нового электронного оборудования. На борту Ил-80 есть устройства связи, которые могут соединить практически с любым подразделением на суше, в море или в воздухе.

El Espanol обращает внимание на то, что по сравнению с пассажирским Ил-86, у Ил-80 практически нет иллюминаторов, а на верхней части фюзеляжа присутствует характерный "горб", в котором размещены антенны спутниковой связи.

Антенна меньших размеров размещена в нижней части самолета. Она используется для связи с экипажами подлодок, где бы они не находились, при этом используются сверхнизкочастотные волны. Кроме того, на крыльях есть специальные дополнительные генераторы электроэнергии. Большая часть информации об Ил-80 засекречена.

Что касается E-4B Трампа, то известно, что в нем три этажа, есть несколько комнат для принятия решений. Самолет оборудован аналоговыми системами, однако скорее, всего, прошел модернизацию. Особенный "Боинг" может летать более 150 часов, то есть фактически неделю без дозаправки в воздухе

В апреле прошлого года газета "Ведомости" писала, что Ил-96-400М подорожал примерно на 20% до $8,5 млрд. Разработка началась в 2016 году по инициативе экс-вице-премьера Дмитрия Рогозина. Первый серийный образец планируется построить в 2023 году. Авиакомпаниям хотя поставить шесть самолетов.

Пока в специальный летный отряд "Россия" поставляется Ил-96-300, на таком самолете летает и Владимир Путин.