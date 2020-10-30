Во времена холодной войны недостаточная точность компенсировалась разрушительной мощью

Накануне в СМИ появилась информация, что российские фрегаты проекта 22350 вооружат новыми противолодочными управляемыми ракетами (ПЛУР). Однако нужно отметить, что это далеко не первые комплексы такого типа, которые стояли на вооружении советского и российского флота.

Самым зловещим и грозным из них был РПК-1 "Вихрь". Ему не надо было быть особенно точным. Ракета оснащалась ядерной боевой частью мощностью в 10 килотонн с радиусом поражения до полутора километров. То есть взрыв просто уничтожал все, что оказывалось в периметре.

Комплекс устанавливали на крейсерах проекта 1123 и некоторых тяжелых авианосцах проекта 1143 "Кречет". Именно на базе такого корабля построен на данный момент единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов". В советское время СССР почти на равных конкурировал с США по тяжелым кораблям.

Например, РПК-1 с 16 ракетами был вооружен "Новороссийск" проекта 1143. На более ранних крейсерах проекта 1123 "Москва" и "Ленинград" было по 8 ракет. К слову, "Ленинград" был выведен из состава флота только в 1991 году, а "Москва" и вовсе в 1996-м. Для сравнения, более поздние авианосцы проекта 1143 списали в 1993 году.

Ядерные ракеты хранились на кораблях в погребах, оборудованных системами климатконтроля, пожаротушения и контроля уровня излучения. Однако все равно моряки ходили в море, ощущая себя, словно на пороховой бочке. С другой стороны, на атомных подлодках было все примерно так же.

Для пуска ракет применялся специальный барабан, который поворачивался и подавал очередную ракету. При старте включался твердотопливный двигатель с осевым соплом. Затем, после схода ракеты происходил запуск двигателя проворота, с помощью которого осуществлялась стабилизация боеприпаса.

Подрыв осуществлялся на глубине от 0 до 200 метров. При этом скорость корабля в этот момент должна была быть 32 узла, то есть по сути, полный ход.

У США было похожее оружие – RUR-5 ASROC с ядерными боеголовками W44. Их сняли с вооружения в 1989 году.