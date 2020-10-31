СМИ: Армению уличили в использовании кассетных боеприпасов

Amnesty International сообщила, что Ереван применяет запрещенное оружие

Международная правозащитная организация Amnesty International впервые признала факт использования армянскими вооруженными силами запрещенных во многих странах кассетных боеприпасов.

Применение этих снарядов зафиксировано в ходе обстрела города Барда. На готовность Армении к тому, чтобы не только обстреливать, но и минировать территории, вероятно, повлияло приближение ВС Азербайджана вплотную к крупнейшим городам Карабаха, пишет NEWS.RU.

О применении Ереваном кассетных боеприпасов Amnesty International сообщила, комментируя обстрел жилых кварталов азербайджанского города Барда в конце октября. В результате атаки, по официальным данным Азербайджана, как минимум 21 человек был убит, свыше 70 получили ранения.

Правозащитники, изучив фотоснимки журналистов американского издания Vice News, зафиксировали падение нескольких снарядов реактивной системы залпового огня "Смерч" калибра 300 мм. В частности, были найдены фрагменты осколочных боевых элементов (ОБЭ) 9Н235, которые, как подчеркивает Amnesty, были применены армянскими силами.

"Стрельба кассетными боеприпасами по гражданским территориям жестока и безрассудна: она приводит к неисчислимым смертям, ранениям и страданиям", – заявила региональный директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс, комментируя армянские обстрелы. – Кассетные боеприпасы по своей сути являются оружием неизбирательного действия, и их использование при любых обстоятельствах запрещено международным гуманитарным правом.

Сразу после выхода публикации Amnesty International Армения попыталась вытеснить из международной повестки тему собственной ответственности, выдвинув зеркальные обвинения против азербайджанских ВС. Так, Ереван обвинил Баку в использовании утром 31 октября оружия с белым фосфором, который запрещен Женевскими конвенциями. На это был дан оперативный ответ азербайджанского оборонного ведомства, которое назвало эти обвинения абсолютно безосновательными.

В Баку неоднократно на разных уровнях указывали на попытки армянских сил использовать оружие неизбирательного действия. В частности, заявление о том, что Ереван в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе применяет кассетные боеприпасы и даже дымовые снаряды, начиненные белым фосфором, против гражданских объектов, прозвучало 10 октября. Тогда менеджер по операциям Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Эльнур Гасымов сообщал, что снаряд с белым фосфором был обнаружен 8 октября у деревни Араятлы Физулинского района. Фрагменты же кассетных бомб были найдены в Евлахском, Гёранбойском и Агджабединском районах.

Соответствующие факты приводили и международные наблюдатели. Так, 6 октября появилось заявление председателя Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Георгия Церетели о применении запрещенных кассетных бомб. Тогда он обратил внимание на то, что ПА ОБСЕ приняла в 2008 году резолюцию, которая призывает всех стран-участниц "запретить использование, разработку, производство, приобретение, накопление, хранение или передачу кассетных боеприпасов".

Несмотря на то что не все страны подписали Ословскую Конвенцию по кассетным боеприпасам, вступившую в силу в 2010 году, использование кассетных снарядов, согласно резолюции ОБСЕ, является нарушением законов и обычаев войны. Тем более что только высокотехнологичные государства могут позволить себе применять допустимые современные кассетные боеприпасы, предназначенные для поражения одиночной цели и снабженные электронными механизмами самоуничтожения и самодеактивации.

Попытка прибегнуть к оружию неизбирательного действия против мирного населения азербайджанских городов может говорить о том, что у Еревана иссякают ресурсы на продолжение конфликта. Правда, после этого сомнительно, что армянское руководство сможет аккумулировать хоть какую-то международную помощь. Применению устаревших кассетных боеприпасов нельзя найти объяснение в разговоре с иностранными посредниками, которые или подписали Конвенцию, или имеют на вооружении современные средства ведения войны.