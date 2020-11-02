Для этого Запад использует две новые украинские базы

США и Великобритания собираются разрушить российскую систему обороны A2/AD в Крыму с помощью двух украинских баз на черноморском побережье. Такой точки зрения придерживается автор статьи в издании "Русская весна". По его мнению базы появятся в районе Николаева и Одессы, так как там находятся глубоководные порты, приспособленные для больших кораблей.

Более того, автор даже уверяет, что благодаря этим двум портам Вашингтону и Лондону удастся обойти конвенцию Монтре, ограничивающую время нахождения в Черном море кораблей нечерноморских государств. "Русская весна" считает, что базы по сути будут принадлежать США и Великобритании, и корабли будут просто ходить под украинским флагом.

Строительством объектов якобы займутся тоже британцы и американцы, так как доверять это дело украинцам слишком рискованно.

Таким образом, "западная элита" создаст на Черном море некий вооруженный анклав, который сможет изнутри разрушить российскую систему обороны Крымского полуострова.

О том, что Украина построит две военные базы на Черном море, заявил 20 октября Владимир Зеленский. Где именно, их построят, он не уточнил. Однако российские военные эксперты полагают, что одну из баз могут основать в Скадовске.