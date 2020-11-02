Су-57 возвращается: названы сроки поставки в войска

Су-57 возвращается: названы сроки поставки в войска
Фото: UAC/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Летчики по плану получат истребитель уже в ноябре

Первый серийный Су-57 планируют передать военным уже в ноябре этого года. В настоящее время истребитель пятого поколения проходит заводские летные испытания.

Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник. Получается, что с момента катастрофы "нулевого" Су-57 и изготовлением, испытаниями новой машины пройдет чуть меньше года, если все пройдет по плану.

24 декабря Су-57 потерпел крушение в 111 километрах от аэродрома Дземги в Хабаровском крае. Летчик успешно катапультировался. Причиной аварии назвали отказ системы управления.

Ранее сообщалось, что 31 октября выполнил полет уже второй серийный Су-57. По данным городского портала города Комсомольск-на-Амуре Komcity, в 2020 году производитель собирается поставить установочную партию истребителей в количестве двух машин по контракту от 2018 года. А второй контракт от 2019 года предусматривает уже поставку 76 самолетов, которая по плану завершится к 2027 году.

После 2024 годы Су-57, опять же, по плану, начнут оборудовать двигателями второго этапа, а также новой авионикой и бортовыми системами. Пока "Изделие 30" проходит испытания.

Фоторепортаж
На Западе не боятся Су-57
Фото: mil.ru Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: commons.wikimedia.org Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Кадр youtube.com Кадр youtube.com +1
Александр ИЛЬИН

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