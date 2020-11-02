В США официально запретят продавать F-35 покупателям С-400

В США официально запретят продавать F-35 покупателям С-400
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Вашингтон пытается ударить по экспорту российского вооружения

Американские сенаторы-демократы предложили законопроект, который сделает невозможным продажу F-35 странам, покупающим российское оружие и особенно С-400.

Как пишет издание Breaking Defense поводом для инициативы председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей от демократов Элиота Энгеля стали планы продать ОАЭ истребители F-35. Ранее против такой сделки резко выступили в Израиле.

В своем заявлении Энгель открытым текстом написал, что администрация Трампа продаст смертоносное оружие любому человеку без учета возможной гибели людей, лишь с чеком было в порядке. Однако Конгрессу, по его словам, следует учитывать последствия продажи F-35 и других передовых систем.

В законопроекте есть очень важная оговорка: Белый Дом должен подтвердить, что заказчик F-35 не закупал никакую иностранную технике или технологии, которые могут угрожать американскому истребителю. В частности, речь идет о российской и китайской технике, и естественно, С-400, из-за которой Турции отказались поставлять F-35.

По сути это означает, что любой покупатель более-менее серьезного российского вооружения может забыть о передовой американской технике. Еще один способ давления на Россию, которая по-прежнему является одним из крупнейших в мире поставщиков оружия.

Если закон примут, он станет серьезным препятствием для будущих сделок, независимо от того, сохранит ли свое кресло Трамп или уступит его конкуренту на предстоящих выборах. 

Александр ИЛЬИН

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