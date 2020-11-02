ВВС США возрождают эскадрилью условных русских и китайцев

США формирует так называемую "эскадрилью-агрессор", которая будет изображать российские "фланкеры" четвертого поколения и Су-57.

Как пишет журнал The Drive Пентагон к 2021 году реанимирует 65-эскадрилью на базе Неллис в Неваде. В ее состав войдут продвинутые F-16C/D Block 42, а также F-35A ранних годов выпуска.

По словам опытного "пилота-агрессора", подполковника Яна "Куца" Шталя, это делается для того, чтобы эскадрилья соответствовала "агрессивности глобальных конкурентов", которые быстро внедряют новые технологии.

Это очевидный намек на Су-57 и китайские J-20. В США считают российскую машину "истребителем пятого поколения для бедных", однако все же предпочитают его, нежели J-20. Как считают западные эксперты, Су-57 недостаточно малозаметный, и у него не такая продвинутая авионика, как у F-35 и F-22. Однако по маневренности российский истребитель не уступает "Рэптору". Что касается вооружения, то говорить об этом рано, так как полная информация о ракетах и бомбах Су-57 еще держится в секрете.

F-35A и F-16С будут изображать смешанные эскадрильи, состоящие из Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29 и Су-57. Однако необходимо отметить, что в мощности F-35 значительно уступает Су-57, поэтому в ближнем бою сымитировать российскую бою вряд ли сможет. Зато, благодаря отличному радару F-35 сможет засечь противника на большом расстоянии и сильно огорчить даже летчика F-22.