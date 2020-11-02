Корабли с Х-35 и "Калибрами" прикроют подлодки там, где они уязвимы

К берегам Камчатки перебрасывают два корвета проекта 20385, а также пару более ранних 20380. Корабли будет защищать прибрежную зону, в частности базу подводных лодок.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на свои источники, полуостров усилят "Гремящий" и "Проворный" плюс "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Резкий" соответственно.

По словам бывшего начальника главного штаба ВМФ Валентина Селиванова, подлодки у берега достаточно уязвимы, поэтому корветы могут дежурить, чтобы встречать выходящие с базы или возвращающиеся обратно ракетоносцы. В открытом океане субмарины найти и обстрелять уже намного сложнее.

Адмирал добавил, что на Камчатке нет стационарных противолодочных средств, а на подходе к полуострове большие глубины, что удобно для достаточно больших корветов. Кроме этих кораблей понадобится и авиация.

Корветы проекта 20380 и сделанные на их базе 20385 – современные стелс-корабли, которые по классификации НАТО относят к фрегатам. Первые вооружены противокорабельными ракетами Х-35, вторые – крылатыми ракетами "Калибр", поэтому вместе эти корветы представляют собой достаточно большую ударную мощь.

Для защиты от подлодок корветы вооружены торпедным аппаратом "Пакет-НК", который заслужил высокие оценки даже на Западе.