На Севере увеличиваю группировки войск с обеих сторон

Российские спецназовцы проводят учения в буквально в нескольких километрах от норвежской границы, и иногда они так близко, что скандинавские пограничники могут их разглядеть без бинокля и услышать.

Об этом заявил начальник обороны Норвегии Эйрик Кристофферсен в интервью норвежскому изданию NRK по время посещения лагеря Порсангмуэн. По его словам, в районе поселка городского типа Печенга находится 12 тыс. российских солдат. Это 61-я бригада морской пехоты и 200-я мотострелковая бригада. Для сравнения, численность армии Норвегии составляет около 15 тыс. человек.

Кристофферсен утверждает, что у некоторые бойцы, служащие под боком у Норвегии, воевали в Сирии, в частности, освобождали Пальмиру. 61-я бригада базируется в военном городке Спутник рядом с Печенгой. Бойцы бригады участвовали в чеченских войнах.

200-я мотострелковая бригада базируется между Заполярным и Печенгой. По словам Кристофферсена, солдаты этого подразделения были замечены среди добровольцев, сражающихся на стороне ДНР и ЛНР в Донбассе. Всего на Кольском полуострове начальник обороны Норвегии насчитал 50 тыс. российских военных. А в 2019 году на границе с Норвегией развернули арктические ЗРК "Тор-М2ДТ".

Норвежцы намерены усилить свою группировку. В Финнмарке пока находятся порядка сотни солдат, но скоро появится новый батальон, а военный лагерь Порсангмуэн будет расширен. В скором времени здесь будет до 3 тыс. норвежских солдат. Кроме того, за действиями российских военных подробно следят США.

Сам Кристофферсен не видит прямой угрозы в действиях российских военных и объясняет это наличием ядерного оружия на Севере. "Для них естественно защищать свою территорию", – понимающе отметил военный.