У американцев были готовые боеприпасы для этих целей

После выхода России и США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и начала гиперзвуковой гонки вооружения, снова актуальными стали идеи холодной войны.

Сейчас Москва делает ставку на "Искандеры" и "Калибры" с обычными и ядерными боеголовками, а также бомбардировщики с ракетами Х-101 и Х-102 и новые "Цирконы".

США, в свою очередь, разработали высокоточные ядерные бомбы B-61-12, которыми вооружат, в том числе, истребители F-35. Параллельно Пентагон реанимирует ракеты средней дальности сухопутного базирования, а также "спонсирует" разработку гиперзвуковых ракет – сразу несколько проектов.

Однако в годы холодной войны у НАТО была идея намного безумнее – создать по границам ФРГ и на самой ее территории ядерно-минный пояс. Их хотели закопать там, где на Европу должны были двинуться советские Т-80 – на крупных автострадах, под мостами.

Предполагалось, что ядерные взрывы, пусть и относительно небольшой мощности, задержат наступление советской армии на срок до недели, что позволит силам НАТО перегруппироваться.

Самое интересное, что ядерные мины состояли на вооружении США и идея была вполне осуществимая.

Первую такую мину приняли на вооружение в 1954 году. Заряд W7 обладал мощностью 90 тонн и предназначался для создания сплошных полос ядерно-минных заграждений.

Минами планировалось взрывать большие мосты, плотины, гидроузлы и железные дороги. В 1960 году появилась мина мощнее – с зарядом W31 мощностью в одну килотонну. И, наконец, в 1964-м – MADM, которую можно было оснастить зарядом в 8 килотонн, что было уже очень много для мины.

Как пишет "Военное оружие и армии мира", в 1960 году американцы сделали миниатюрный плутониевый ядерный заряд имплозивного типа W54 мощностью 0,01 до 1 килотонны в тротиловом эквиваленте.

Мощность SADM можно было регулировать, а весил он всего 27 килограммов. Заряд можно было устанавливать, в том числе, артиллерийских снарядах или ранце бойца.

Практически все ядерные мины сняли с вооружения в 60-х, однако SADM продержался до 1984 года. Возможно, Пентагон еще реанимирует эти боеприпасы.