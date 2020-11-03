В шасси комплекса нашли белорусские комплектующие

Украина не успеет поставить на боевое дежурство даже один ракетный комплекс "Нептун", так как Беларусь перестала поставлять комплектующие для шасси КрАЗ-7634НЕ. Об этом сообщает "Свободная пресса".

В статье говорится, что украинский Кременчугский завод самостоятельно делает только раму, мосты и подвеску. Остальное, то есть бронированную кабину, двигатель, коробку передач, по версии автора – покупные детали. Он считает, что КрАЗ-7634НЕ "подозрительно похож" на белорусский МЗКТ-543М, который производится для российского С-400.

Как предполагает автор "Свободной прессы", Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что Беларусь не будет поставлять оборонную продукцию Украине, после чего "разом встанут все ракетные программы" Киева.

С "Нептуном" и правда, есть определенные проблемы. Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, генерал-лейтенант Михаил Забродский на своей странице в Facebook 14 сентября написал, что по инсайдерской информации КрАЗ-7634НЕ заменят на чешские Tatra. Но они в два раза дороже КрАЗовских.

При этом, Забродский не говорит, по какой причине украинские шасси заменят на импортные, упоминая лишь, что Минобороны Украины не включило "Нептун" в программу Гособоронзаказа (ДОЗ-2020) и анонсировало контракт на одну дивизию, хотя ВМС просили три. Генерал утверждает, что первые комплексы военные все же получат в ноябре-декабре, но и это уже серьезная задержка.

"Свободная пресса" не указывает источник, откуда взята информация, что в КрАЗ-7634НЕ есть такое количество белорусских компонентов. Внешне эти шасси не очень похожи, к тому же МЗКТ-543М мощнее и тяжелее.

Однако в октябре прошлого Лукашенко на переговорах в рамках форума регионов Украины и Беларуси в Житомире действительно предложил Зеленскому сотрудничество в области ракетостроения. Но по мнению военных экспертов, Минск мог быть помочь Киеву с шасси МЗКТ-79292 для ОТРК "Гром-2", так как такие Украина точно не делает.