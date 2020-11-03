Корабли получат мощное ракетное оружие

Япония рассматривает покупку двух "суперэсминцев", которые вооружат мощными ракетами, а также аналогом наземной системы ПРО Aegis Ashore. Такие корабли, наряду с вертолетоносцами "Идзумо" станут серьезным наступательным и оборонительным оружием, а учитывая, что Япония собирается в ближайшее вопрос решить вопрос с Курилами, для России это достаточно тревожные новости.

Как пишет журнал The Drive, ссылаясь на Kyodo News, работы над Aegis Ashore были приостановлены еще в начале года из-за технических проблем, больших затрат, а также критики проекта. Многие японцы считают, что американская система ПРО их "подставляет" под удары северокорейских и российских ракет.

Корабли планируется оснастить морской версией Aegis с продвинутым радаром большой дальности Lockheed Martin AN/SPY-7. Проект вероятно будет одобрен в середине ноября. Пока неясна конструкция эсминца – будет ли он построен с нуля и за основу возьмут уже существующий корабль. У японцев уже есть "Конго", сделанный на базе американского "Арли Берк".

Два больших корабля, оснащенные продвинутыми ракетами-перехватчиками SM-3 MkIIA, а также крылатыми и гиперзвуковыми ракетами, могут держать под прицелом российские базы на Курилах, а при поддержке США эта задача упростится еще больше. Ранее Токио заявил, что планирует переоборудовать вертолетоносцы "Идзумо" под истребители F-35, которые уже есть на вооружении ВВС Японии.

Ранее Россия перебросила на Курила танки Т-72Б3. Берега островов защищают береговые ракетные комплексы "Бал".